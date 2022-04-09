بعد ازدياد الإحتيال الإلكتروني.. البنك المركزي السعودي يمنع فتح حسابات أونلاين ويضع حد للتحويل اليومي

قالت صحيفة عكاظ السعودية وفق مصادر لها أن البنك المركزي السعودي أصدر تعليمات جديدة بعد ازدياد حالات الإحتيال الإلكتروني، وهذه التعليمات تتعلق بفتح حسابات للأفراد والمؤسسات أونلاين، وكذلك وضع حد للتحويل اليومي الإلكتروني.

منع فتح الحسابات أونلاين وقرارات البنك المركزي السعودي

ووفق صحيفة عكاظ فإن قرار البنك المركزي السعودي نص على منع فتح حسابات أونلاين بالبنوك سواءً للأفراد أو المؤسسات، وذلك ابتداءًً من الغد الأحد الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري، كما أنه تقرر أن الحد اليومي للتحويل عن طريق الخدمات الإلكترونية هو 60 ألف ريال، وذلك لجميع عملاء البنوك.

كما نص قرار البنك المركزي السعودي على أن عملاء البنوك الغير سعوديين لن يتمكنوا من إضافة المستفيدين إلكترونياً، ولا يمكن إضاف المستفيدين إلا عن طريق الفرع.

ووفق القرارات الجديدة، فإن حوالات النظام السريع ستبقى ساعتين بين البنوك وذلك في بنك المحول، أما بالنسبة إلى الحوالات الدولية فإنها ستبقى في البنوك لمدة 24 ساعة، وتأتي هذه القرارات بعد ازديات حالات الإحتيال الإلكتروني وابتكارها لطرق جديدة مثل الإستثمار الوهمي وانتحال الشخصيات، والتوظيف والإستثمار الوهمي.

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