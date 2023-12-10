أخبار السعودية

عاجل…الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام في السعودية بشكل رسمي و5% حد أعلى للسعي لمقدمي خدمة التسويق

آية محمد عربي

أكد دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام إلى جانب ضوابط أعمال مقدمي الخدمة على أن من المتطلبات الإضافة لإنشاء سوق جديد في محافظة أو مدينة يوجد بها سوق قائم، أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية عن السوق القائم، وفي المقابل يجب أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد تأسيسها.

الصورة من موقع صوت الخليج

وأشار الدليل (الصادر استناداً إلى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) وتاريخ 1444/1/15، وفقاً للمادة «٣٤» والمادة «٣٨» من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة) ونظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10، والذي أكد على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني عند البيع والشراء داخل أسواق النفع العام، والالتزام بالتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

متطلبات اختيار أسواق النفع العام

عاجل...الإلزام بالدفع الإلكتروني في أسواق النفع العام في السعودية بشكل رسمي و5% حد أعلى للسعي لمقدمي خدمة التسويق
الصورة من موقع menafn

كما أن المادة «2» من الدليل، شملت كافة متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، والتي تتمثل فيما يلي عند إضافة سوق جديد في المدينة أو محافظة يوجد بها سوق قائم يراعى أن يتوفر الآتي:

  • يجب أن يحتوي السوق الجديد على ميزة نسبية غير موجودة بالأسواق القائم.
  • يجب أن يتناسب عدد الأسواق المراد إنشاؤها مع عدد السكان بالمنطقة.
  • يجب أن تكون الطاقة الاستيعابية للسوق القائم غير كافية لاستيعاب كافة الأنشطة.

متطلبات أخرى

ومن المتطلبات الازمة للحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحسب نظام إجراءات التراخيص البلدية، ومن أي جهة حكومية ذات علاقة فيما يتطلب حصوله على دليل إجرائي أو ترخيص أو متطلب في إنشاء أسواق النفع العام.

ووفقا للمادة ٢ كذلك، من الضروري عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة لابد من مراعاة أن تكون خارج النطاق العمراني حسب الفقرة الثانية من المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وعند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبت في الطلب مرفقاً معه صورة جوية توضح موقع وأقرب سوق له بنفس النشاط ومبررات إقامة السوق الجديد.


قد يهمك:

عن الكاتب:
آية محمد عربي

أعشق البرمجة وكل ما يتعلق بها، أشارك معكم في نجوم مصرية بعض من خبراتي وهدفي الأول والأخير تقديم محتوى عال الجودة يخدم المقارئ العربي.


من مقالات الكاتب:
تطوير شامل لنظام تسجيل الوفيات وتحسين جودة البيانات الصحية في المملكة
اترك رد



جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.