عاجل “ردع سعودي جديد”.. أخيراً فعلها الأمير محمد بن سلمان ووقع اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان النووية الإسلامية

صدر منذ قليل بيان مشترك من السعودية وباكستان، بعد توقيع المملكة  اتفاقية دفاع مشترك مع جمهورية باكستان الإسلامية، الدولة النووية الإسلامية التي هزمت الهند في حربها الأخيرة، ونصت الإتفاقية على أن الإعتداء على أي دولة هو اعتداء على الدولة الأخرى.

وجاءت الإتفاقية اليوم بعد استقبال ولي العهد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان للسيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء الجهورية الباكستانية في الرياض بقصر اليمامة، وحدثت مباحثات بحضور وفدي البلدينه، وفي مقدمة اللقاء أرسل رئيس الوزراء الباكستاني تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وبعض الموضوعات الأخرى.

ونظراً للعلاقة التاريخية بين المملكة وباكستان وروابط الأخوة والمصالح الإستراتيجية والدفاعية بين البلدين، تم عقد اتفاقية الدفاع المشترك، لتعزيز الردع ضد أي اعتداء خارجي على الدولتين، وتقدم رئيس الوزراء الباكستاني في نهاية اللقاء بالشكر لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة، متمنياً للشعب السعودي بقيادته الحكيمة مزيداً من التقدم والرقي والإزدهار.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


