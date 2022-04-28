الأمن العام يُحذر المواطنين والمقيمين من شركات الفوركس الغير مرخص| ووسائل الإيقاع بضحاياهم

حذر الأمن العام عبر منشور رسمي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، المواطنين والمقيمين من جهات وشركات الفوركس غير المرخصة المنتشرة بطرق غير شرعية، حيث تقوم باستخدام أسماء لشركات وشخصيات معروفة بغرض كسب الثقة، ومن ثم الإيقاع بضحاياهم، وهو الأمر الذي حذرت منه من قبل أيضًا اللجنة الدائمة للتوعية، من المشاركة في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية غير المرخص.

تحذير الأمن العام

جدير بالذكر أن تحذير الأمن ليس الأول من نوعه، فسبق وأن حذر من قبل من شركات الفوركس الغير مرخصة، والتي يستخدم مروجيها قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على ضحاياها، محذرًا الجميع بعدم الانخداع بالقصص المفبركة في الإعلانات الاحتيالية، والحذر بشدة من الأساليب التي يقومون باستخدامها، من خلال أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.

لا تثق بهم .. ولا تصدق وعودهم#الفوركس_غير_المرخص pic.twitter.com/jRbsTsDaWk — الأمن العام (@security_gov) April 27, 2022

أساليب الاحتيال

أما عن أبرز أساليب الاحتيال الذي تتبعه شركات الفوركس الغير مرخص للإيقاع بضحاياها:

نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر.

إذاعة نشرات إخبارية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين.

مع العلم أن تداول الفوركس هو عبارة عن تحويل عملة إلى عملة أخرى، ويُعد من أكثر الأسواق المالية حركة ونشاطًا، نظرًا لما يوفر لمستخدميه مستويات عالية من السيولة التي تفتقدها معظم الأسواق الأخرى، إلا أن الشركات الغير مرخصة تعمل على خداع المواطنين بأساليب متنوعة للاحتيال.

ومطالبات بضبطهم

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه رواد التواصل الاجتماعي بضرورة محاربة هذا النشاط وعدم الاكتفاء فقط بالتحذير منهم.