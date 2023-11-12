عاجل| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة بأغلب مناطق المملكة بدايةً من الغد ولمدة 4 أيام

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من وجود تقلبات شديدة في حالة الطقس بداية من غد الإثنين وحتى الخميس امقبل، وسوف تشمل هذه الحالة المطرية الشديدة أغلب أنحاء ومناطق المملكة العربية السعودية، ولذا وجب على الجميع أخذ الحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية.

الوطني للأرصاد يحذر من أمطار وسيول

تحذيرات الوطني للأرصاد حول حالة الطقس

وقال الوطني للأرصاد أن هناك أمطار رعدية شديدة إلى متوسطة، وسيصحبها رياح هابطة بسرعة 50 كم| الساعة، كما ستثير هذه الرياح الأتربة والغبار على منطقة جازان، وستشمل كل من ضمد وهروب العيداني وصامطة واطوال وأبو عريش وصبيا والطوال وأحد المسارحة وفرسان.

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كما تتأثر منطقة عسير بتلك الحالة، وكذلك منطقة الباحة ومنطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما تصل سرعة الرياح إلى 60 كم| الساعة مع الأمطار الغزيرة والسيول على العديد من المناطق الأخرى، والتي ستشمل منطقة الشرقية ومكة المكرمة والرياض والقصيم وجازان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وتستمر تلك الحالة حتى الخميس المقبل.

وحذر الوطني للأرصاد من السير في مجرى السيول والتعرض للسيول أثناء جريانها، وناشد كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية بمتابعة أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة نظراً لوجود تقلبات حادة.