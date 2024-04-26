أخبار السعودية

عاجل.. الأرصاد السعودي يكشف حقيقة تعرض المملكة العربية لهطول أمطار غير مسبوقة

أحمد علي

كشف المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية حقيقة تعرض البلاد لموجة أمطار غير مسبوقة ببلاد الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة.

وعلق المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد الوطني السعودي على التصريحات الإعلامية بشأن تأثر ‎السعودية بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة، ومستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

وأشار إلى أنه يرغب في لا ينساق الجميع وراء هذه البيانات.

وشدد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت تقارير جوية سعودية قد أكدت على أن المملكة العربية السعودية ستتعرض لموجة من الأمطار الغير مسبوقة ببلاد الحرمين الشريفين  مما جعل هناك حالة من القلق لدي الشعب السعودي.

ويُهيب المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بالمملكة العربية بضرورة تقصى واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية والصحيحة.


قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2024 لشركة نجوم مصرية®، جميع الحقوق محفوظة.