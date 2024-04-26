عاجل.. الأرصاد السعودي يكشف حقيقة تعرض المملكة العربية لهطول أمطار غير مسبوقة

كشف المتحدث الرسمي للأرصاد الجوية بالمملكة العربية السعودية حقيقة تعرض البلاد لموجة أمطار غير مسبوقة ببلاد الحرمين الشريفين خلال الفترة المقبلة.

وعلق المتحدث الرسمي لمركز الأرصاد الوطني السعودي على التصريحات الإعلامية بشأن تأثر ‎السعودية بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة، ومستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

متحدث «الأرصاد»:

• التصريحات الإعلامية عن تأثر #السعودية بكميات أمطار غير مسبوقة مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة غير دقيقة، ومستوى الحالة المطرية وغزارتها معلن عبر تقارير المركز.

• نأمل من الجميع عدم الانسياق وراء هذه البيانات

• نؤكد على تحري الدقة واستقاء المعلومات من… pic.twitter.com/XTWeofUMz0 — عكاظ عاجل (@okaz_brk) April 26, 2024

وأشار إلى أنه يرغب في لا ينساق الجميع وراء هذه البيانات.

وشدد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت تقارير جوية سعودية قد أكدت على أن المملكة العربية السعودية ستتعرض لموجة من الأمطار الغير مسبوقة ببلاد الحرمين الشريفين مما جعل هناك حالة من القلق لدي الشعب السعودي.

ويُهيب المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بالمملكة العربية بضرورة تقصى واستقاء المعلومات من مصادرها الأصلية والصحيحة.