عاجل الآن من حساب المواطن.. تغيير موعد صرف دعم شهر أكتوبر الدفعة 95 والأسباب والتفاصيل

هناك حالة من الترقب الآن لمستفيدي برنامج حساب المواطن بشأن الدعم المخصص لشهر أكتوبر الحالي، والذي سيقوم البرنامج بإيداعه في حسابات المستفيدين خلال الأسبوع الجاري، وبدأ مستحقي الدعم يتساءلون عن موعد إيداع الدفعة 95 وهل سيكون الأحد المقبل أم الخميس.

وقام أحد المستحقين بتوجيه سؤال للقائمين على البرنامج حول موعد صرف الدفعة 95 لشهر أكتوبر الحالي، وأكد البرنامج في إجابته على السؤال أن الدعم يتم إيداعه بشكل ثابت في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم بعده أو قبله حال صادف اليوم العاشر العطلة الرسمية لنهاية الأسبوع.

وأكد برنامج حساب المواطن على أنه وبسبب مصادفة اليوم العاشر ليوم الجمعة، فإنه سوف يتم إيداع الدفعة 95 لشهر أكتوبر الجاري يوم الخميس المقبل الموافق 9 أكتوبر الحالي.