أخبار السعودية

عاجل الآن من حساب المواطن.. تغيير موعد صرف دعم شهر أكتوبر الدفعة 95 والأسباب والتفاصيل

إسلام عوض

هناك حالة من الترقب الآن لمستفيدي برنامج حساب المواطن بشأن الدعم المخصص لشهر أكتوبر الحالي، والذي سيقوم البرنامج بإيداعه في حسابات المستفيدين خلال الأسبوع الجاري، وبدأ مستحقي الدعم يتساءلون عن موعد إيداع الدفعة 95 وهل سيكون الأحد المقبل أم الخميس.

عاجل الآن من حساب المواطن.. تغيير موعد صرف دعم شهر أكتوبر الدفعة 95 والأسباب والتفاصيل

وقام أحد المستحقين بتوجيه سؤال للقائمين على البرنامج حول موعد صرف الدفعة 95 لشهر أكتوبر الحالي، وأكد البرنامج في إجابته على السؤال أن الدعم يتم إيداعه بشكل ثابت في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو يوم بعده أو قبله حال صادف اليوم العاشر العطلة الرسمية لنهاية الأسبوع.

قد يهمك أيضاً:

وأكد برنامج حساب المواطن على أنه وبسبب مصادفة اليوم العاشر ليوم الجمعة، فإنه سوف يتم إيداع الدفعة 95 لشهر أكتوبر الجاري يوم الخميس المقبل الموافق 9 أكتوبر الحالي.

عن الكاتب:
إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.