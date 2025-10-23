عاجل الآن.. أمر ملكي من الملك سلمان بتعيين مفتي جديد للمملكة العربية السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً منذ قليل بتعيين مفتي جديد للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أيام من وفاة المفتي السابق، وجاء هذا الأمر السامي بناءً على ما قام الأمير محمد بن سلمان بعرضه على خادم الحرمين.

وجاء في الأمر الملكي الصادر الآن من الملك سلمان، أنه وبناءًا على نظام الحكم في المملكة ونظام الوزراء ونوابهم والموظفين على المرتبة الممتازة، تقرر تعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان مفتي عام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، ويتم إبلاغ الجهات المختصة للتنفيذ فوراً.

وجاء نص الأمر الملكي الصادر من الملك وفق ما يلي: