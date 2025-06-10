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عاجل.. الآن أسعار البنزين لشهر يونيو 2025 والعمل بها بدايةً من فجر اليوم الأربعاء 11| 6| 2025

سيد عطية

أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل عن أسعار البنزين لشهر يونيو الجاري 2025، والتي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو الجاري وحتى اليوم العاشر من الشهر المقبل يوليو 2025.

عاجل.. أرامكو تكشف الآن أسعار البنزين لشهر يونيو 2025 والعمل بها بدايةً من فجر اليوم 11| 6| 2025

أسعار البنزين اليوم بالمملكة

وتقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار الوقود في مثل هذا اليوم من كل شهر ميلادي، وتعلن عن الأسعار التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثين يوماً، ويأتي ذلك وفق خطة المملكة العربية السعودية لمراجعة سعر البنزين وأسعار الوقود بشكل عام لتتماشى مع الأسعار العالمية.

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وحول أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية والتي سيتم العمل من فجر اليوم الأربعا، فلم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ثابتة منذ عدة شهور، وذلك في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً خلال الفترة الماضية، والأسعار مرفقة بالصورة السابقة وفق ما أعلنته شركة أرامكو على صفحتها الرسمية.

وتنصح شركة أرامكو دائماً باستخدام الوقود المناسب للسيارات حتى لا تحدث أي مشكلات في المركبة، وتقول الشركة أن بنزين 91 يناسب أغلب السيارات الحديثة، أما بنزين 95 فهو الخيار الأمثل والمناسب للسيارات من ذوي الأداء العالي.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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