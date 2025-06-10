عاجل.. الآن أسعار البنزين لشهر يونيو 2025 والعمل بها بدايةً من فجر اليوم الأربعاء 11| 6| 2025

أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ قليل عن أسعار البنزين لشهر يونيو الجاري 2025، والتي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو الجاري وحتى اليوم العاشر من الشهر المقبل يوليو 2025.

أسعار البنزين اليوم بالمملكة

وتقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار الوقود في مثل هذا اليوم من كل شهر ميلادي، وتعلن عن الأسعار التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثين يوماً، ويأتي ذلك وفق خطة المملكة العربية السعودية لمراجعة سعر البنزين وأسعار الوقود بشكل عام لتتماشى مع الأسعار العالمية.

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وحول أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية والتي سيتم العمل من فجر اليوم الأربعا، فلم يطرأ عليها أي تغيير، وهي ثابتة منذ عدة شهور، وذلك في ظل التراجع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً خلال الفترة الماضية، والأسعار مرفقة بالصورة السابقة وفق ما أعلنته شركة أرامكو على صفحتها الرسمية.

وتنصح شركة أرامكو دائماً باستخدام الوقود المناسب للسيارات حتى لا تحدث أي مشكلات في المركبة، وتقول الشركة أن بنزين 91 يناسب أغلب السيارات الحديثة، أما بنزين 95 فهو الخيار الأمثل والمناسب للسيارات من ذوي الأداء العالي.