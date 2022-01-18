عاجل| اقتربنا من 6000 حالة يومية والصحة تعلن رقماً صادماً جديداً اليوم الثلاثاء 18 يناير

إسلام عوض

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من يناير الجاري، وذلك استمراراً للزيادة المتواصلة منذ أسابيع قليلة، وسجلت المملكة العربية السعودية اليوم رقما جديداً هو الأكبر منذ بداية جائحة كورونا وظهورها بالمملكة.

عاجل| اقتربنا من 6000 حالة يومية والصحة تعلن رقماً صادماً جديداً اليوم الثلاثاء 18 يناير

تقرير وزارة الصحة السعودية اليوم عن إصابات كورونا

وجاء تقرير الصحة السعودية اليوم وفق الأرقام التالية.

  • أعداد المصابين بالفيروس التاجي اليوم الثلاثاء 5873 حالة جديدة.
  • وصول إجمالي الإصابات منذ بداية أزمة كورونا وحتى اليوم 626808 حالة.
  • حالات التعافي الجديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة 4535 حالة.
  • إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 573831 حالة.
  • حالات الوفاة الثلاثاء “حالتين”.
  • إجمالي حالات الوفاه 8910 حالة.
  • إجمالي جرعات التحصين حتى اليوم 54187411 حالة.
  • الحالات الحرجة اليوم 454 حالة.
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كما نصحت الصحة السعودية بالمسارعة في تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة، ونصحت بالذهاب لأقرب مركز طبي فوراً حال ظهور أعراض كورونا مع عدم التحصين، كما شدد متحدث الصحة السعودية على الإلتزام الكامل بكل الإجراءات الإحترازية اللازمة، من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وغير ذلك.

عاجل| اقتربنا من 6000 حالة يومية والصحة تعلن رقماً صادماً جديداً اليوم الثلاثاء 18 يناير 2 18/1/2022 - 2:00 م

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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