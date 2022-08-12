عاجل استعلم عن نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر منصة جدارة أسماء المرشحين

لا شك أن معدلات البحث قد ازدادت بصورة كبيرة خلال الساعات الحالية عن الإستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية على محركات البحث خاصة بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عن ظهور النتائج على صفحتها الرسمية على تويتر، وقد تقدم عدد كبير لسغل الوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم الفترة الأخيرة على رتبة معلم ممارس، وقد أتاحت منصة جدارة التقديم إلكترونياً لكل المواطنين الراغبين في التقديم في إطار رؤية السعودية 2030م بالإعتماد على الرقمنة في تقديم الخدمات مواكبة للعصر الحديث، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن حاجة وزارة التعليم ل 11547 معلم بشرط إجتياز كافة مراحل الإختبارات والمقابلات الشخصية، ويُمكنكم الآن معرفة كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، فتابعونا.

نتائج الوظائف التعليمية 1444

أصبح أمر الإستعلام عن نتائج الوظائف أبسط من ذي قبل فأنت الآن لست مضطراً للذهاب إلى المؤسسات المعنية وتضييع الوقت حيث أصبح بإمكانك الإستعلام عن الخدمات الحكومية المختلفة بطريقة إلكترونياً في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تطوير التحول الرقمي طبقاً لرؤية 2030م، ونوضح لكم الآن خطوات الإستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي للوظائف المعلنة كالتالي:

قم بالدخول إلى موقع منصة جدارة الإلكتروني على الإنترنت.

على الإنترنت. ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

وأخيراً اضغط على زر الإستعلام عن النتائج.

أسماء المقبولين في الوظائف التعليمية

لابد أن يقوم المرشح للوظيفة بتجهيز كافة الاوراق والمستندات المطلوبة منه بجانب التحضير للمقابلة الشخصية وحضورها في الموعد المحدد، وقد حددت الوزارة مدة معينة لإنهاء الإجراءات على أن يكون يوم 27/1/1444ه آخر يوم لتلقى الطلبات.

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