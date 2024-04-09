عاجل.. ارتفاع قياسي وغير مسبوق للذهب في السعودية

يبدو أن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تأخذ مسارًا خطيرًا بالنسبة لارتفاع الأسعار خلال الفترة الحالية في بلاد الحرمين الشريفين.

وكانت أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوقًا مما جعل هناك حالة من التوتر والقلق لدي الشعب السعودي.

ويُمني الشباب السعودي أنفسهم بأنخفاض أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الكثير منهم مُقبل على الزواج، ويعد هذا الأمر شرطًا أساسيًا من أجل إتمام القران في منطقة الشرق الأوسط والمملكة العربية.

أسعار الذهب في السعودية

جاء سعر جرام الذهب في المملكة العربية السعودية عيار 24 بقيمة 281.54 ريالاً، أي ما يُعادل 75.08 دولارًا أمريكيًا.

بينما أتى سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 258.08 ريالاً سعوديًا، أي ما يعادل 68.82 دولارًا أمريكيًا.

وشهدت أسعار الذهب بالنسبة لعيار 21 قيمة 246.35 ريالاً، 65.69 دولارًا، وعيار 18 حل لسعر 211.15 ريالاً، 56.31 دولارًا.

وجاءت توقعات خبراء الذهب في المملكة العربية السعودية صادمة، حيث أكدوا على أن أسعار المشغولات الذهبية ستواصل ارتفاعها الجنوني خلال الفترة المقبلة، مما يجعل هناك حالة من الصدمة لدي الكثير من أفراد والمواطنين السعوديين.