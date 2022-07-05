عاجل اخبار الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه
تعد واحدة من أهم الخدمات التي يتم تقديمها في المملكة لمساعدة المواطنين على تخطي ظروف المعيشة الصعبة قام خادم الحرمين الشريفين بالأمر بصرف 20 مليار ريال سعودي لمواجهة غلاء الأسعار العالمية التي أثرت على الأسر والأفراد محدودي الدخل منها 10 مليار للمستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان الاجتماعي وسوف يتم صرف الدعم المستحق للمستفيدين خلال الساعات المقبلة وذلك وفقاً لبيان وزارة الموارد البشرية.
عاجل أخبار الضمان المطور اليوم
في ظل الأزمات التي يواجهها العالم وارتفاع الأسعار المشهود بشكل كبير، أمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ عشرين مليار ريال، ويذهب نصف هذا المبلغ لدعم الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وكذلك برنامج حساب المواطن.
شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وإتباعها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كما سيتم ذكرها في السطور التالية:
- في البداية يلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- كما أنه يستثنى من شرط الجنسية زوجة السعودي والمطلقة والأرملة من غير سعودي ولكن لديها أبناء سعوديين.
- كما أنه يستثنى جميع الأشخاص الذين يحملون بطاقات تنقل.
- كما يلزم أن لا يكون مقيم في أي دار إيواء أو رعاية.
- يلزم أن تقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة منك.
- يلزم أن لا يكون المتقدم لديه أي أصول ملكية ذات قيمة.
- أن يكون مقيم دائما داخل المملكة السعودية.
- يلزم أن لا يزيد الدخل الشهري عن الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان.
- كما يلزم أن يلتزم بتحقيق متطلبات الوزارة المتعلقة بالتعليم والصحة والتأهيل والتدريب.
- في حالة إذا كان للعائل أكثر من أسرة فحينها يتم إعطاء كل أسرة معاش مستقل.