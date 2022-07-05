عاجل أخبار الضمان المطور اليوم

في ظل الأزمات التي يواجهها العالم وارتفاع الأسعار المشهود بشكل كبير، أمر خادم الحرمين بتخصيص مبلغ عشرين مليار ريال، ويذهب نصف هذا المبلغ لدعم الضمان الاجتماعي الجديد والقديم وكذلك برنامج حساب المواطن.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها وإتباعها للحصول على الضمان الاجتماعي المطور وهي كما سيتم ذكرها في السطور التالية: