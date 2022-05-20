احذرهم.. البنك المركزي السعودي يحذر من جديد وعدد مرعب يدخلون مواقع الإحتيال المالي يومياً

سعيد شعبان

يقوم البنك المركزي السعودي بنشر توضحيات وتحذيرات شبه يومية للتحذير من مواقع الإحتيال المالي، وذلك على إثر عمليات الإحتيال الكثيرة التي طالت عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، وأغلب حالات الإحتيال تحدث نتيجة أخطاء من المواطنين ودخولهم لمواقع غير موثوقة ونشر بيانات حساباتهم البنكية بها.

احذرهم.. البنك المركزي السعودي يحذر من جديد وعدد مرعب يدخلون مواقع الإحتيال المالي يومياً

تحذير البنك المركزي السعودي اليوم

واليوم أصدر البنك المركزي السعودي تحذيراً جديداً من الفوركس الغير مرخص والإنخداع بما يروجه القائمون عليه، وأكد البنك المركزي أن مروجو الفوركس الغير مرخص يقومون باستخدام شخصيات عامة وقصص وقصص تظهر كأنها حقيقية للإيقاع بضحاياهم، ولذا حذر من الإنخداع بمثل هذه الأشياء.

احذرهم.. البنك المركزي السعودي يحذر من جديد وعدد مرعب يدخلون مواقع الإحتيال المالي يومياً 1 20/5/2022 - 7:41 ص

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وأكد المركزي السعودي أن وعود هؤلاء المحتالون والقائمون على الفوركس الغير مرخص ما هي إلا وهم، وحذر من وعود الثراء السريع، والتي هي أحد الوسائل التي يتم استخدامها للإحتيال المالي.

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وفي سياق متصل قالت لجنة التوعية بالبنوك السعودية وفق دراسة متعلقة بعمليات الإحتيال المالي، أن أكثر من 137 ألف شخص عربي يدخلون إلى مواقع الإحتيال المالي يومياً، وأن أكثر 5 جرائم احتيال تستهدف العرب هي:

1- الإحتيال الإستثماري.
2- الإحتيال عبر الرسائل النصية.
3- الإحتيال الرومانسي.
4- الإبتزاز الجنسي.
5- الإحتيال عبر بريد الأعمال، وللمزيد في الفيديو التالي.

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سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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