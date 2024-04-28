عاجل.. إحباط تهريب 47 كيلو “كوكايين” في السعودية في ضربة قوية لتجار السموم

نجحت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية في إحباط محاولة تهريب ضخمة لمُخدر الكوكايين خلال الساعات القليلة الماضية.

أكدت وزارة الداخلية ببلاد الحرمين الشريفين عن إحباط تهريب 47 كيلو جرام من مُخدر الكوكايين، بعدما نجحت في القبض على المتورطين.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في قدرتها على كشف الكمية الكبيرة من المواد المخدرة مُخبأة داخل حاوية مسحوق قادمة من إسبانيا.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمحاربة المخدرات على المستويين الدولي والمحلي خلال الفترة الحالية.

وتستمر بلاد الحرمين الشريفين في حربها على المخدرات خلال الفترة الحالية، بعدما استطاعت إفساد عمليات كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

وأصبحت هناك حالة من الفاؤل لدي القيادات بالمملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، بعد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية السعودية لمكافحة هذه السموم.