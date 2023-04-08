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عاجل| اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران وبيان مشترك لإعادة الترتيبات وفتح السفارات وعودة الرحلات الجوية بين البلدين

إسلام عوض

صدر بيان مشترك من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيرانية هو الثاني من نوعه، وذلك بعد التوصل لاتفاق على إعادة فتح السفارات بين السعودية وإيران، مع استئناف الرحلات الجوية ومنح مواطني الدولتين التأشيرات، وتبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

عاجل| اتفاق تاريخي بين السعودية وإيران وبيان مشترك لإعادة الترتيبات وفتح السفارات وعودة الرحلات الجوية بين البلدين

اتفاق جديد وبيان مشترك بين السعودية وإيران برعاية صينية

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ووقعت وزارة الخارجية السعودية ممثلة في الأمير فيصل بن فرحان، والخارجية الإيرانية ممثلة في الوزير حسين اللهيان على الإتفاق الذي تم بين الطرفين، علماً بأنه قد صدر اتفاق مبدئي بين السعودية وإيران وبرعاية دولة الصين في العاشر من مارس الماضي، وصدر اليوم بيان جديد بما تم التوصل إليه.

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كما أكد الطرف السعودي والإيراني على تنفيذ ما تم التوصل إليه في بكين، وتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين، وذلك للمساهمة في تحقيق الإستقرار في المنطقة بأكملها، كما أكد الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، في مجال الأمن والإقتصاد والعلوم والثقافة والإستثمار والتقنية والشباب والرياضة.

كما سيتم فتح السفارتين في الرياض وطهران، وفتح قنصليتين في جدة ومشهد، وسوف يتم استئناف الرحلات الجوية وتبادل الزيارات للوفود الرسمية ووفود القطاع الخاص، مع تكثيف اللقاءات التشاورية وتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية بين الدولتين، وقدم الجانبين السعودي والإماراتي الشكر لدولة الصين على استضافتها ورعايتها لهذا الإتفاق، وكذلك للحكومة السويسرية على مساعيها لرعاية المصالح السعودية والإيرانية.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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