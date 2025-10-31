أخبار السعودية

عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. عدد كبير من أمراء السعودية يؤدون صلاة الميت على الأمير الراحل خالد آل سعود

سيد عطية

قام عدد كبير من أصحاب السمو أمراء المملكة العربية السعودية، بأداء صلاة الجنازة على الراحل وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، والذي وافته المنية أمس وأقيمت صلاة الجنازة عليه من جامع الأمير تركي بن عبد الله اليوم.

وكان في مقدمة الحاضرين لأداء صلاة الجنازة على الأمير خالد، أمير منطقة الرياض صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ونائب أمير الرياض صاحب السمو الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، وكذلك الأمير بندر بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي.

كما حضر صلاة الجنازة مستشار الملك سلمان صاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الخاص، والأمير مشعل بن عبد الله، وعدد كبير من الأمراء والمسؤولين والمواطنين.

