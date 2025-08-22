عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. عدد كبير من الأمراء يؤدون صلاة الجنازة على والدة الأمير فهد

قام عدد كبير من أمراء المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، بأداء صلاة الجنازة على الراحلة والدة الأمير فهد بن مقرن بن عبد العزيز رحمها الله.

وأدى صلاة الجنازة على الفقيدة والدة الأمير فهد بن مقرن عدد كبير من أصحاب السمو، وفي مقدمة المودعين للراحلة الأمير عبد العزيز بن مقرب بن عبد العزيز، والمستشار بالديوان الملكي الأمير فيصل بن مقرن بن عبد العزيز و ونائب منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز.

ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيدة، وأن يغفر الله لها وأن يرحمها وأن يلهم ذويها الصبر والثبات والسلوان.