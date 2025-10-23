أخبار السعودية

عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. بيان الديوان الملكي الآن حول وفاة الأميرة نوف آل سعود

سيد عطية

أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً الآن أعلن فيه عن وفاة الأميرة صاحبة السمو نوف بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، والتي وافتها المنية اليوم، ونعى ديوان المملكة الراحلة داعياً الله عز وجل لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.

وأوضح البيان أنه سيتم تشييع الراحلة إلى مثواها الأخير اليوم الجمعة من مدينة الرياض ومسجد الإمام تركي بن عبد الله عقب صلاة عصر الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وأوضح في بيان رسمي أنه ستُقام صلاة الميت على الفقيدة -رحمها الله- يوم غدٍ الجمعة الموافق 2 جمادى الأولى 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


