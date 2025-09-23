عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. بيان الديوان الملكي الآن بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل، أعلن فيه عن وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ، والذي كان يترأس هيئة كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء والمفتي العام للسعودية، ورئيس رابطة العالم الإسلامي

وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن موعد صلاة الجنازة على الراحل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ سيكون عقب صلاة عصر اليوم من جامع الإمام تركي بالرياض، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ معنا أيضاً:

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.