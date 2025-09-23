عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. بيان الديوان الملكي الآن بعد وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة
أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل، أعلن فيه عن وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل شيخ، والذي كان يترأس هيئة كبار العلماء ورئيس البحوث العلمية والإفتاء والمفتي العام للسعودية، ورئيس رابطة العالم الإسلامي
وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن موعد صلاة الجنازة على الراحل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ سيكون عقب صلاة عصر اليوم من جامع الإمام تركي بالرياض، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر ربيع الآخر من عام 1447هـ، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، ورئيس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي، وسيصلى على سماحته في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة العصر هذا اليوم.
وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم، ولقد فقدت المملكة والعالم الإسلامي بوفاته عالمًا جليلًا أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين.
ويعزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أسرة الفقيد والشعب السعودي والعالم الإسلامي بوفاته ـ رحمه الله ـ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.