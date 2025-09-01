عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح

قام الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بإرسال برقية تعزية لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك في وفاة الراحل الشيخ علي عبدالله الخليفة الصباح، وأعرب الملك سلمان عن خالص مواساته للكويت وأميرها سائلاً الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما أرسل صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء رسالة أخرى لتعزية ومواساة أمير دولة الكويت وولي عهده، الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، سائلاً الله تبارك وتعالي الرحمة والمغفرة والجنة للراحل الشيخ عبدالله الخليفة الصباح.

اقرأ معنا أيضاً:

وجاء نص برقية الملك سلمان لأمير الكويت وفق ما يلي

“علمنا بنبأ وفاة الشيخ علي عبدالله الخليفه الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”

كما جاء برقية العزاء والمواساة التي أرسلها الأمير محمد بن سلمان لأمير الكويت وولي العهد وفق ما يلي.