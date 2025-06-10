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عاجل “إنا لله وإنا إليه راجعون”.. الديوان الملكي يعلن الآن وفاة الأمير فيصل آل سعود

سيد عطية

قام الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية منذ قليل بالإعلان عن وفاة الأمير صاحب السمو فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود، والذي وافته المنية قبل دقائق قليلة، وذلك وفق البيان الصادر الآن والذي نشرته وكالة واس الخاصة بالأنباء الملكية.

عاجل "إنا لله وإنا إليه راجعون".. الديوان الملكي يعلن الآن وفاة الأمير فيصل آل سعود

وأشار البيان إلى أن صلاة الجنازة على الراحل الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود ستكون عقب صلاة العصر اليوم الأربعاء من مدينة الرياض بمسجد الإمام تركي بن عبدالله، ونسأل الله الرحمة للفقيد وأن يلهم ذوية الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي

“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الأربعاء الموافق 15 / 12 / 1446هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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