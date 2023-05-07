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بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود

خالد عسر

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل، ونشرته وكالة واس الرسمية للأخبار الملكية، ونعى البيان الملكي وفاة الأمير منصور، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان.

عاجل| إنا لله وإنا إليه راجعون.. بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود

بيان الديوان الملكي السعودي

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بيان من الديوان الملكي السعودي بوفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور آل سعود

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود قبل ساعات معدودة

ووفق بيان الديوان الملكي، فقد توفيت قبل قليل الراحلة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسوف تقام صلاة الجنازة عليها غداً الإثنين الموافق الثامن عشر من شوال الجاري 1444 هـ.

بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود 1 7/5/2023 - 3:04 ص

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وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة والدة الأمير منصور آل سعود، ستكون في مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدية الرياض عقب صلاة العصر مباشرةً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود 2 7/5/2023 - 3:04 ص

نص بيان الديوان الملكي

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //

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خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.

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