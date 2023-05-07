بيان من الديوان الملكي السعودي قبل قليل بوفاة والدة الأمير منصور آل سعود

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل، ونشرته وكالة واس الرسمية للأخبار الملكية، ونعى البيان الملكي وفاة الأمير منصور، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان.

بيان الديوان الملكي السعودي

ووفق بيان الديوان الملكي، فقد توفيت قبل قليل الراحلة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسوف تقام صلاة الجنازة عليها غداً الإثنين الموافق الثامن عشر من شوال الجاري 1444 هـ.

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وأشار بيان الديوان الملكي إلى أن صلاة الجنازة على الراحلة والدة الأمير منصور آل سعود، ستكون في مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدية الرياض عقب صلاة العصر مباشرةً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نص بيان الديوان الملكي

وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.