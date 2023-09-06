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عاجل.. إغلاق طريق جدة _ المدينة المنورة بداية من هذا الموعد لهذا السبب

إلهام محمد

تم الإعلان من قِبل أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً، وذلك بشكل مؤقت.

غلق طريق جدة _ المدينة المنورة

غلق طريق جدة _ المدينة المنورة المصدر.. صحيفة عاجل

موعد الإغلاق وسببه

تبدأ إغلاقات الطرق والإغلاق المؤقت للمرور ابتداءً من غدٍ الساعة 3:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباح يوم الجمعة المقبل وذلك بسبب مشروع إزالة جسر المشاة.

غلق طريق جدة _ المدينة المنورة
غلق طريق جدة _ المدينة المنورة المصدر.. صحيفة عاجل

توصيات أمانة جدة بشأن هذا الموضوع

أوصت أمانة جدة سائقي المركبات باستخدام الطرق البديلة:

  • طريق الخدمة المؤدي إلى طريق قريش للمتجهين شمالاً.
  • طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبد الجبار للمتجهين جنوباً.
  • أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.
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إلهام محمد

أنا حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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