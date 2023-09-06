عاجل.. إغلاق طريق جدة _ المدينة المنورة بداية من هذا الموعد لهذا السبب

تم الإعلان من قِبل أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن غلق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوباً وشارع عمر عبدالجبار شمالاً، وذلك بشكل مؤقت.

غلق طريق جدة _ المدينة المنورة المصدر.. صحيفة عاجل

موعد الإغلاق وسببه

تبدأ إغلاقات الطرق والإغلاق المؤقت للمرور ابتداءً من غدٍ الساعة 3:00 صباحاً وحتى الساعة 11:00 صباح يوم الجمعة المقبل وذلك بسبب مشروع إزالة جسر المشاة.

توصيات أمانة جدة بشأن هذا الموضوع

أوصت أمانة جدة سائقي المركبات باستخدام الطرق البديلة: