عاجل.. إغلاق سلسلة محلات شهيرة بالسعودية بسبب حالات التسمم

قررت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، إغلاق سلسلة محلات شهيرة ببلاد الحرمين الشريفين، بعدما تسببت في تسمم حالات عديدة من المواطنين السعوديين.

وكانت أكثر من 15 حالة قد تعرضت للتسمم بسبب الأطعمة الفاسدة التي قدمتها أحد المحلات بالعاصمة السعودية الرياض.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سعودية أن وزارتي الصحة والداخلية قررتا إغلاق فروع المنشأة التي تسببت بحالات تسمم بالعاصمة السعودبة الرياض، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها.

وأوضحت التقارير أنه تم إيقاف أيضًا، خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات.

عاجل.. إغلاق فروع المنشأة التي تسببت بحالات تسمم بالرياض، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها ، وإيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات. https://t.co/JRt8K7Xgji — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 26, 2024

وتهيب وزارة الصحة بضرورة التعامل مع المطاعم التي تجمل التراخيص الصحية والتي تعتمد على الجودة في أكلاتها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مجددًا.

ويواجه مالك سلسلة هذه المحلات اتهامات كثيرة بعد تعرض هذه الحالات للتسمم، حيث قررت وزارة الداخلية إحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.