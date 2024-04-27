أخبار السعودية

عاجل.. إغلاق سلسلة محلات شهيرة بالسعودية بسبب حالات التسمم

أحمد علي

قررت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، إغلاق سلسلة محلات شهيرة ببلاد الحرمين الشريفين، بعدما تسببت في تسمم حالات عديدة من المواطنين السعوديين.

وكانت أكثر من 15 حالة قد تعرضت للتسمم بسبب الأطعمة الفاسدة التي قدمتها أحد المحلات بالعاصمة السعودية الرياض.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سعودية أن وزارتي الصحة والداخلية قررتا إغلاق فروع المنشأة التي تسببت بحالات تسمم بالعاصمة السعودبة الرياض، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها.

وأوضحت التقارير أنه تم إيقاف أيضًا، خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات.

وتهيب وزارة الصحة بضرورة التعامل مع المطاعم التي تجمل التراخيص الصحية والتي تعتمد على الجودة في أكلاتها، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مجددًا.

ويواجه مالك سلسلة هذه المحلات اتهامات كثيرة بعد تعرض هذه الحالات للتسمم، حيث قررت وزارة الداخلية إحالة الأمر للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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