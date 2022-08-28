عاجل:  إعلان إلغاء رسوم الأراضي الداخلة في نطاق النزع أو الإيقاف من رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء

شهدت الساعات الأخيرة تصريحات هامة من جانب قال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبد الحميد الحماد، والذي قد أعلنه على أن رسوم الأراضي البيضاء الداخلة في نطاق النزع أو الإيقاف يتم إلغائها مباشرة، وقد أعلن ذلك ضمن مجموعة من التصريحات الهامة التي أدلى بها في إطار الحديث عن برنامج الأراضي البيضاء السعودي الذي يعد واحد من ضمن أهم المشروعات السعودية في هذا التوقيت، وسوف نستعرض أبرز ما أعلن عنه رئيس برنامج الأراضي البيضاء السعودي.

رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء يعلن إلغاء رسوم الأراضي الداخلة في نطاق النزع أو الإيقاف

وقد أضاف رئيس البرنامج اليوم أنَّ ذلك يشمل كل أرض بيضاء من الأراضي التي تدخل ضمن نطاق البرنامج، وذلك تبعا لمناطق الإيقافات أو الأراضي الحكومية، كما أنه قد أشار إلى أن الأراضي البيضاء التي يتم إلغاء رسومها تتضمن بعض الأراضي التي توجد عليها بعض النزاعات أن الإشكاليات القانونية، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا الإطار، كما قد واصل تصريحاته اليوم ليؤكد على أن تلك الأراضي بها عوائق والتي تمنع ملاكها من العمل على التطوير بها بناء على النظام المعتمد وكذلك اللائحة، ومن حق المالك أن يقوم بتقديم الاعتراض على الفاتورة والرسم، على أن يكون ذلك في حالة أن يتم ثبوت عوائق تمنع تطوير تلك الأرض.

#نشرة_الظهيرة | م. عبدالحميد الحماد: الهدف من برنامج الأراضي البيضاء تطوير الأراضي الخام والمطورة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/AjLX25gJ2Q — أخبار قناة السعودية (@saudiatv_news) August 25, 2022

34% من الأراضي البيضاء في المرحلة الثانية تتركز في خمسة أحياء شمال الرياض

وبناء على المصادر الرسمية فقد تم التأكيد على أن هناك نسبة تصل إلى أن 34% من الأراضي البيضاء والخاصة بالمرحلة الثانية، جاء تتركز في خمس أحياء شمال الرياض، فقد صرح رسميا رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء، بتقديم دعوة لجميع الملاك بضرورة التوجه ال المنصة الإلكترونية لكي يتم متابعة الرسوم.