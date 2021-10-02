والأرصاد تحذر.. إعصار شاهين يضرب السعودية خلال ساعات ويصاحبه أمطار غزيرة ورياح شديدة

حذر الدكتور على الحربي خبير الأرصاد الجوية في جامعة المؤسس من إعصار شاهين الذي يضرب السعودية خلال ساعات، وبالتحديد يوم الإثنين القادم الموافق 4 أكتوبر 2021، وأشار الحربي أن الإعصار سوف يصاحبه أمطار غزيزة ورياح على المرتفعات والربع الخالي.

إعصار شاهين يضرب السعودية خلال ساعات

وأضاف الحربي على حسابه بتويتر أن عاصفة شاهين التي تضرب المملكة العربية السعودية سوف يتقدم نحو شناص وصحار ومسقط والأمطار ستتجاوز الـ300 ملم، مضيفاً أن الكتلة الرطبة للإعصار تتوجه نحو المملكة، وهذا مؤشر إيجابي للصحاري في المرتفعات والربع الخالي.

وفي سياق متصل أشار حسين القحطاني متحدث مركز الأرصاد الوطني بالسعودية إلى أن إعصار شاهين سوف يتسبب في دفع كميات كبيرة من بخار الماء إلى طبقات الجو العليا، مما ينتج عن ذلك منخفض محلي يؤدي إلى تقلبات جوية ونشاط للرياح وهطول أمطار غزيرة.

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كما تمتد العاصفة شاهين إلى الرياض ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.