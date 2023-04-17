عاجل: إصابة 44 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق مكة – الرياض.

خبر عاجل، بإصابة 44 شخصاً في انقلاب حافلة على طريق مكة – الرياض، الأمر المفزع الذي حدث منذ قليل على الطريق المؤدي إلى الحرم المكي والذي يربط بين العاصمة الرياض وبين مكة المكرمة، لذا فسوف نقدم لكم تفاصيل أكثر عن هذا الحادث الذي قد حدث منذ قليل، بالمنطقة التي تقع بين الخاصرة – الحوميات، إضافة إلى إبراز دور القطاع الطبي، ممثلا في الهلال الأحمر في سرعة تدارك هذا الحادث الأليم، من أجل الحد من وقوع كوارث كبيرة بسبب هذا الحادث.

إصابة 44 شخصاً في حادث حافلة بالسعودية

ومن جانبها فقد أعلنت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي، عن تلقيها صباح اليوم الإثنين، بلاغاً يفيد بحدوث حادثة على طريق الرياض – مكة، بانقلاب أتوبيس نقل ركاب (حافلة للركاب)، بمنطقة تقع بين الخاصرة والحوميات.

تدخل الهلال الأحمر السعودي بسرعة من أجل إنقاذ المصابين

وسرعان ما قام الفريق الطبي بهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة بالتوجه إلى مكان الحادث.

ولقد اصطحب الفريق عدد 10 فرق مسعفة، من أجل إنقاذ الركاب والمصابين.

وذلك عن طريق تعاون 6 فرق من الشئون الصحية بالمناطق القريبة من موقع الحادث.

وتفصيلاً، فقد تم نقل عدد 36 مصاباً إلى الصروح الطبية القريبة من موقع الحادث.

والتي تتمثل في محافظة الرويضة والخاصرة ومحافظة عفيف، ومنطقة ظلم.

في حين قد تم علاج 10 حالات بشكل سريع في موقع الحادث على طريق مكة – الرياض.