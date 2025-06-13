أخبار السعودية

عاجل.. أول بيان من الخارجية السعودية تعليقاً على الضربة الإسرائيلية لإيران

سيد عطية

أصدرت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بياناً الآن أدانت فيه وبشدة قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصفت المملكة هذه الإعتداءات الإسرائيلية على طهران بالسافرة، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لجميع القوانين الدولية.

عاجل.. أول بيان من الخارجية السعودية تعليقاً على الضربة الإسرائيلية لإيران

بيان الخارجية السعودية حول ضرب إسرائيل لإيران

وأضافت خارجية المملكة في ختام بيانها، أن استهداف إسرئيل الشنيع لإيران يتطلب من المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف هذا العدوان.

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وفي سياق متصل، قامت إسرائيل فجر اليوم بشن العديد من الضربات العنيفة التي استهدفت مركز القيادة الإيرانية ومنظومة الصواريخ والبرنامج النووي الإيراني، هذا إلى جانب قيامها باستهداف العديد من القادة العسكريين والمدنيين والنووين في طهران، الأمر الذي ينذر باشتعال المنطقة بأكملها ودخولها في حرب طاحنة لا يعلم نهايتها إلا الله.


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عن الكاتب:
سيد عطية

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية

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