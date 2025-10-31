عاجل.. أمير قطر يعزي الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير خالد آل سعود

أصدر الديوان الأميري بدولة قطر منذ قليل بياناً أعلن فيه عن قيام صاحب السمو الأمير تميم بتعزية أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أصدر بياناً قبل ساعات قليلة أعلن فيه عن وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، والذي ستقام عليه صلاة الجنازة بعد صلاة عصر اليوم الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله من الرياض.

ونعى الديوان الأميري القطري والديوان الملكي السعودي الراحل صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، داعين المولى عز وجل له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون