أمطار وسيول بالسعودية لم تحدث منذ 52 سنة والأرصاد المصرية تكشف مدى تأثر مصر بهذه الموجة الإستثنائية

ما زالت العديد من مناطق المملكة العربية السعودية، تشهد تساقط أمطار غزيرة وسيول، ووصلت إلى فيضانات جارفة في الإمارات وإيران، وشملت هذه الموجة الإستثنائية العديد من دول الخليج الأخرى مثل قطر والكويت وغيرهما، وبالرغم من شدة السيول والأمطار، إلا أن الشعب الخليجي أظهر استبشاره بها، نظراً لأن هذه الأمطار قللت من شدة الحرارة التي تشهدها دول الخليج في مثل هذا الموعد من كل عام.

موجة أمطار وسيول استثنائية تضرب السعودية

ووصف أستاذ المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند هذه الأمطار التي تشهدها السعودية وخاصة منطقة الرياض، بأنها لم تحدث منذ 52 سنة، وأضاف أن آخر مرة شهدت فيها الرياض أمطار غزيرة بهذا الشكل كان في شهر يوليو عام 1972 ميلادية.

وفي سياق متصل نبه المركز الوطني للأرصاد، على استمرار حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء 2 أغسطس، مؤكدةً وجود أمطار غزيرة ومتوسطة على العديد من المناطق، ونبهت على المواطنين بضرورة الإبتعاد عن أماكن جريان السيول حفاظاً أرواحهم.

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هل ستتأثر مصر بتلك الموجة

ونظراً لقرب المملكة العربية السعودية من مصر، تسائل العديد من المصريين عن مدى تأثير تلك الموجه على مصر، وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن العواصف الرعدية والسيول وتساقط الثلوج التي تشهدها السعودية ودول الخليج خلال هذه الفترة، غير مؤثرة مطلقاً على جمهورية مصر العربية، لأن مصر متأثرة في هذه الأثناء بمنخض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.