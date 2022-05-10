أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز يسعد العديد من الأسر السعودية وتوجيهات عاجلة بسرعة التنفيذ فوراً

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، أمراً ملكياً اليوم بالعفو عن بعض المحبوسين من النزلاء والنزيلات في السجون السعودية، على أن تتم إجراءات العفو بشكل سريع وفوري، وذلك من أجل لم شمل العديد من الأسر السعودية في هذه الأيام المباركة.

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

وتنفيذاً للأمر الملكي وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بدأت بالفعل مديريات السجون العامة في تنفيذ الإجراءات اللازمة للعفو عن النزلاء الذكور والإناث المحكوم عليهم في الحق العام، وذلك لإطلاق سراحهم وسرعة عودتهم إلى أهاليهم وأسرهم.

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ووفق تصريحات المدير العام للسجون السعودية، فإن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد كلّف بسرعة تنفيذ الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، كما وجه السيد وزير الداخلية بسرعة إنهاء إجراءات العفو للمستفيدين من العفو الملكي.

وأضاف وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود أن هذه اللفتة الإنسانية الرائعة من الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله سوف يكون لها أثراً بالغاً في نفوس المستفيدين من هذا العفو عقب خروجهم من السجون ولم شملهم مع أسرهم.