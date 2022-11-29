أمر ملكي جديد لخادم الحرمين الشريفين قبل قليل وبيان من الديوان الملكي

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أمر ملكي قبل قليل، بتعيين 84 عضو بأعضاء النيابة العامة السعودية، وجاء قرار الملك سلمان حفظه الله في سياق دعمه الدائم والمستمر لقطاع القضاء والنيابة، كما جاء هذا الأمر من خادم الحرمين عقب قرار سابق قبل أيام قليلة بترقية وتعيين عشرات الأعضاء في السلك القضائي.

أمر ملكي للملك سلمان وشكر النائب على الأمر الكريم

كما ثمّن الشيخ سعود المعجب النائب العام بالمملكة العربية السعودية قرار الملك سلمان، مؤكداً أنه يدل على اهتمامه هو وولي عهده بقطاع النيابة العامة والقضاء، والإهتمام بشؤونهما، وحرصهما الدائم على تحقيق الإزدهار والتطوير المنشود والذي يتماشى مع رؤية المملكة المستقبلية.

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كما تقدم معالي النائب العام السعودي للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بالشكر والإمتنان، داعياً المولي عز وجل بأن يوفق أعضاء النيابة رجالاً ونساءاً لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يعينهم الله على المسؤولية التي وكلوا بها والمهام المطلوبة منهم.