أخبار السعودية

عاجل.. أمريكا تعرض على السعودية طائرة f_35 المتطورة

أحمد علي

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن التقرب من المملكة العربية السعودية فيما يخص المجال العسكري والتسليحي، من أجل الاستعداد لأي خطر مستقبلي.

تفاصيل عرض أمريكا الحصول على طائرة متقدمة ومتطورة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن أمريكا عرضت على المملكة العربية الحصول على طائرة f_35 المتطورة، والتي يصعب متابعتها أو رصدها من قبل الرادارات الحربية.

بينما أوضحت التقارير أن المملكة تطمح لتنفيذ مشروع تصنيع طائرة شبحية متطورة للغاية من الجيل السادس بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن مشروع الطائرة قد يمتلك درعًا من التخفي يتفوق على أي نوع مشابه و مدعومة بالذكاء الإصطناعي، كما أن الطائرة ستحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة من الصواريخ والقنابل الموجهة ضمن ترسانتها الفائقة “الصورة رمزية”.

وتبحث المملكة العربية السعودية عن تدعيم القوة العسكرية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، بعد إحراز تقدمًا على جميع الأصعدة والمستويات خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الوصول لرؤيتها المستقبلية المنتظرة 2030.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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