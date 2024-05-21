عاجل.. أمريكا تعرض على السعودية طائرة f_35 المتطورة

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن التقرب من المملكة العربية السعودية فيما يخص المجال العسكري والتسليحي، من أجل الاستعداد لأي خطر مستقبلي.

تفاصيل عرض أمريكا الحصول على طائرة متقدمة ومتطورة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن أمريكا عرضت على المملكة العربية الحصول على طائرة f_35 المتطورة، والتي يصعب متابعتها أو رصدها من قبل الرادارات الحربية.

#تمرة💢|| usnews🚨: الولايات المتحدة تعرض على السعودية🇸🇦طائرات الشبح F-35 ، التي لا تستطيع الرادارات إكتشافها — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 21, 2024

بينما أوضحت التقارير أن المملكة تطمح لتنفيذ مشروع تصنيع طائرة شبحية متطورة للغاية من الجيل السادس بالتعاون مع كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أن مشروع الطائرة قد يمتلك درعًا من التخفي يتفوق على أي نوع مشابه و مدعومة بالذكاء الإصطناعي، كما أن الطائرة ستحمل مجموعة متنوعة من الأسلحة من الصواريخ والقنابل الموجهة ضمن ترسانتها الفائقة “الصورة رمزية”.

#تمرة💢|| bulgarianmilitary: تطمح السعودية🇸🇦لمشروع تصنيع طائرة شبحية متطورة جداً من الجيل السادس بالتعاون مع كوريا الجنوبية -📌: وفق الصحيفة فإن مشروع الطائرة قد يمتلك درعا من التخفي يتفوق على اي نوع مشابه و مدعومة بالذكاء الإصطناعي وستحمل مجموعة متنوعة من الاسلحة من الصواريخ… pic.twitter.com/alabsrr23F — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 20, 2024

وتبحث المملكة العربية السعودية عن تدعيم القوة العسكرية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، بعد إحراز تقدمًا على جميع الأصعدة والمستويات خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الوصول لرؤيتها المستقبلية المنتظرة 2030.