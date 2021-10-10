عاجل| أسعار البنزين اليوم في السعودية بعد مراجعة Aramco لشهر أكتوبر 2021

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة حول أسعار البنزين اليوم في السعودية بعد مراجعة Aramco لشهر أكتوبر 2021 والتي يترقبها الملايين في جميع مدن وقري ومحافظات، حيث اعتاد المواطنين والمقيمين في السعودية انتظار السعر الجديد للبنزين في مساء يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وهو الموعد الرسمي المحدد لمراجعة تغيرات أسعار البنزين حسب الأسواق العالمية والمقارنة بالأسعار المحلية، لذا نقدم إليكم عبر هذا التقرير أحدث أسعار البنزين بعد تحديثات Aramco.

أسعار البنزين اليوم في السعودية بعد مراجعة Aramco لشهر أكتوبر 2021

يمكنكم متابعة التسعيرة الجديدة للبنزين داخل المملكة يوم العاشر من كل شهر ميلادي من خلال الدخول إلى رابط ارامكوا، حيث يتم تطبيق التسعيرة الجديدة بداية من صباح يوم الحادي عشر من كل شهر ويتم العمل بهذه التسعيرة لمدة 30 يوم، ثم يتم المراجعة من جديد تعد أبرز المنتجات البترولية التي يشعر المواطنين والمقيمين بالقلق في حالة زيادتها هي بنزين 91 الأكثر انتشاراً والأكثر استخداما في المركبات بالمملكة، فضلاً عن أسعار بنزين 95 المستخدم دائماً في السيارات والمركبات الأكثر جودة وتقنية، بالإضافة إلي غاز البترول إلي الديزل والكيروسين.

جدول أسعار البنزين في السعودية

تطبق أسعار البنزين الجديدة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، ويستمر العمل بالتسعيرة الجديدة حتي مساء يوم العاشر من شهر نوفمبر 2021، ويذكر أن التسعيرة الجبرية الجديدة للبنزين التي تبدأ العمل بها في الثانية عشرة من مساء الاثنين 11 أكتوبر كالتالي:

سعر لتر البنزين 91 بقيمة 2.18 ريال سعودي.

بقيمة 2.18 ريال سعودي. تسعيرة لتر البنزين 95 بقيمة 2.33 ريال سعودي.

بقيمة 2.33 ريال سعودي. سعر الديزل 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودي.

تسعيرة غاز المسال 0.75 ريال سعودي.

حيث لم تتغير أسعار البنزين هذا الشهر عن الشهر الماضي، ثبتت شركة ارامكوا التسعيرة القديمة كما كانت في الشهر الماضي.

وصلنا إلي ختام شرح توضيح أسعار البنزين اليوم في السعودية بعد مراجعة Aramco لشهر أكتوبر 2021.