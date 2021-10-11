عاجل| أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية بدايةً من اليوم 11 أكتوبر 2021
قامت شركة أرامكو بالإعلان منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم العمل بها بشكل رسمي بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري 2021، وسينتهي العمل بهذه الأسعار في اليوم العاشر من الشهر القادم نوفمبر 2021، وذلك وفق خطة الدولة للتسعير التلقائي.
أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية
حيث تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في شركة أرامكو بمراجعة أسعار الوقود سواءً أكانت بنزين أو ديزل أو كيروسين أو غاز مسال في كل شهر، لكي تتماشى مع الأسعار العالمية، وأحياناً يتم رفع أسعار البنزين، وفي بعض الأحيان يتم تخفضيها أو تثبيتها، بحسب السعر العالمي، وبحسب سعر برميل النفط.
اقرأ أيضاً:
- حال تعطل WhatsApp.. الآن بدائل واتساب الستة الأكثر أماناً وخفةً وموثوقيةً وأحدهم سيصبح الملك قريباً
- شاومي تستعد لإطلاق هاتف Redmi K50 Pro Plus قاتل الهواتف الرائدة والمنافس الشرس لسامسونج
- واتساب يفعلها ويغازل مستخدميه بميزة جديدة طال انتظارها بعد هروب 7 مليون للتطبيق المناف
- بالفيديو ولأول مرة.. أخيراً الكشف سر إعدام الرئيس صدام حسين في يوم عيد الأضحى
- الذراع الضارب لشاومي هاتف Redmi Note 11 Pro بكاميرا خارقة وقوة شحن جبّارة
وحول أسعار البنزين الجديدة عن شهر أكتوبر الجاري، فقد لوحظ في إعلان شركة أرمكو السعودية تثبيت أسعار هذا الشهر على نفس أسعار الشهر الماضي، لتأتي الأسعار بداية من اليوم على النحو التالي:
- سعر لتر البنزين 91 اليوم سجل 2.18 ريال.
- سعر لتر البنزين 95 اليوم سجل 2.33 ريال.
- سعر الكيروسين اليوم 11 أكتوبر سجل 0.70 ريال.
- الديزل سجل اليوم 0.52 ريال.
- سعر غاز البترول المسال سجل اليوم 0.75 ريال.