عاجل| أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية بدايةً من اليوم 11 أكتوبر 2021

بواسطة إسلام عوض

قامت شركة أرامكو بالإعلان منذ قليل عن أسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية، والتي سيتم العمل بها بشكل رسمي بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجاري 2021، وسينتهي العمل بهذه الأسعار في اليوم العاشر من الشهر القادم نوفمبر 2021، وذلك وفق خطة الدولة للتسعير التلقائي.

عاجل| أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية بدايةً من اليوم 11 أكتوبر 2021
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أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية

عاجل| أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية بدايةً من اليوم 11 أكتوبر 2021 1 11/10/2021 - 12:42 ص

حيث تقوم المملكة العربية السعودية ممثلة في شركة أرامكو بمراجعة أسعار الوقود سواءً أكانت بنزين أو ديزل أو كيروسين أو غاز مسال في كل شهر، لكي تتماشى مع الأسعار العالمية، وأحياناً يتم رفع أسعار البنزين، وفي بعض الأحيان يتم تخفضيها أو تثبيتها، بحسب السعر العالمي، وبحسب سعر برميل النفط.

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وحول أسعار البنزين الجديدة عن شهر أكتوبر الجاري، فقد لوحظ في إعلان شركة أرمكو السعودية تثبيت أسعار هذا الشهر على نفس أسعار الشهر الماضي، لتأتي الأسعار بداية من اليوم على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 91 اليوم سجل 2.18 ريال.
  • سعر لتر البنزين 95 اليوم سجل 2.33 ريال.
  • سعر الكيروسين اليوم 11 أكتوبر سجل 0.70 ريال.
  • الديزل سجل اليوم 0.52 ريال.
  • سعر غاز البترول المسال سجل اليوم 0.75 ريال.

عاجل| أرمكو تعلن رسمياً أسعار البنزين الجديدة بالسعودية بدايةً من اليوم 11 أكتوبر 2021 2 11/10/2021 - 12:42 ص



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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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