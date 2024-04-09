عاجل.. أردوغان يُهنئ ولي العهد السعودي بحلول عيد الفطر

شهدت اللحظات القليلة الماضية تلقي ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا من نظيره رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، يهنئه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية من خلال المحكمة العليا، قد أعلنت عن عدم رؤية هلال شهر شوال الثلاثاء، ليصبح اليوم متممًا لشهر رمضان المعظم، بينما سيكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وولي العهد السعودي

#عاجل |#ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية، هنأه خلاله بقرب حلول #عيد_الفطر، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.#عكاظ pic.twitter.com/4t5gtb5Vyo — عكاظ (@OKAZ_online) April 8, 2024

استعرض أردوغان وبن سلمان خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وكانت على رأس الأمور التي تناقش فيها أردوغان وبن سلمان وضع الشعب الفلسطيني الحالي، بعد خطر التهجير الذي يتعرض له أهالي غزة.

وترغب تركيا والمملكة العربية في حل الصراع الدائم بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الخسائر التي شهدها الشعب الفلسطيني طيلة الشهور الماضية، بعد الهجوم الذي نفذته المقاومة والمعروف بطوفان الأقصى.

الجدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من المعاناة الشديدة خلال الشهور الماضية، حيث يموت العديد من الأطفال بسبب الجوع قلة الغذاء.