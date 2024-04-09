أخبار السعودية

عاجل.. أردوغان يُهنئ ولي العهد السعودي بحلول عيد الفطر

أحمد علي

شهدت اللحظات القليلة الماضية تلقي ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا من نظيره رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، يهنئه فيه بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية من خلال المحكمة العليا، قد أعلنت عن عدم رؤية هلال شهر شوال الثلاثاء، ليصبح اليوم متممًا لشهر رمضان المعظم، بينما سيكون غدًا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين أردوغان وولي العهد السعودي 

 

استعرض أردوغان وبن سلمان خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وكانت على رأس الأمور التي تناقش فيها أردوغان وبن سلمان وضع الشعب الفلسطيني الحالي، بعد خطر التهجير الذي يتعرض له أهالي غزة.

وترغب تركيا والمملكة العربية في حل الصراع الدائم بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الخسائر التي شهدها الشعب الفلسطيني طيلة الشهور الماضية، بعد الهجوم الذي نفذته المقاومة والمعروف بطوفان الأقصى.

الجدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني يعيش حالة من المعاناة الشديدة خلال الشهور الماضية، حيث يموت العديد من الأطفال بسبب الجوع قلة الغذاء.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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