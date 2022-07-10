عاجل.. أرامكو تعلن منذ قليل أسعار البنزين لشهر يوليو 2022 والعمل بها بدايةً من اليوم

قامت شركة أرامكو السعودية منذ قليل بإعلان أسعار البنزين المزمع العمل بها من اليوم 11 يوليو وحتى 10 أغسطس المقبل، وذلك بعد دراسة أجرتها اللجنة المختصة بتسعير الوقود، والتي تعلن سعر البنزين والكيروسين وغاز البترول المسال في اليوم العاشر من كل شهر.

أسعار البنزين اليوم 11 يوليو 2022 بالسعودية

وكانت اللجنة المعنية قد اعلنت الشهر الماضي عن تثبيت أسعار البنزين بالرغم من ارتفاع سعر البرميل عالمياً، كما رفعت اللجنة أسعار الكيروسين وغاز البترول المسال، بعد أن ظلت الأسعار ثابتة لعدة شهور، هذا وقد أعلنت أرامكو منذ قليل عن تثبيت أسعار البنزين لشهر يوليو الجاري، وعدم إجراء أي تغييرات عليها.

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وجاءت أسعار البنزين اليوم 11 يوليو والتي سيتم العمل بها حتى اليوم العاشر من أغسطس المقبل وفق ما يلي .

سعر بنزين 91 اليوم في المملكة العربية السعودية 2.18

سعر بنزين 91 اليوم في السعودية 2.33

أسعار الكيروسين اليوم 0.81

أسعار غاز البترول المسال 0.90

أسعار الديزل اليوم 0.63

كما يمكن لجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية متايعة سعر البنزين والكيروسين من خلال موقع شركة أرامكو الرسمي.

نصيحة أرامكو لمالكي السيارات

هذا وتنصح شركة أرامكو جميع مالكي وقائدي السيارات في المملكة العربية السعودية باستخدام البنزين الذي يناسب سياراتهم، وذلك من أجل تفادي وقوع أي مشكلات في السيارة، كما أكدت على أن بنزين 91 يناسب أغلب السيارات الحديثة، أما بنزين 95 فلا يناسب إلا السيارات من ذوات الأداء العالي.