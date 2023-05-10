عاجل| أرامكو تعلن الآن أسعار البنزين عن شهر مايو 2023 والتي سيتم العمل بها بدايةً من اليوم

قامت الشركة السعودية أرامكو قبل دقائق قليل بالإعلان عن أسعار البنزين لشهر مايو الحالي من العام الجاري 2023، وأضافت الشركة إلى أنه سوف يتم العمل بالأسعار المذكورة بدايةً من اليوم الخميس 11 مايو، وحتى 10 يونيو القادم، وذلك وفق الخطة التي أعلنتها المملكة لمراجعة أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر.

أسعار البنزين في السعودية بدايةً من اليوم

ووفق ما أعلنته شركة أرامكو الآن عبر موقعها الرسمي فإن أسعار البنزين لم تتغير هذا الشهر، وذلك استمراراً للثبات الذي تشهده الأسعار منذ عدة شهور، وحول سعر البنزين في السعودية الشهر الجاري مايو 2023، فقد قامت شركة أرامكو بتثبيت أسعار الوقود والبنزين على أسعار الشهر الماضي دون أي تغيرات.

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بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33 ديزل 0.75 كيروسين 0.81 غاز البترول المسال 0.90

وجاءت أسعار البنزين اليوم في المملكة العربية السعودية وفق الأسعار المرفقة بالخبر، كما يمكن لمتابعي موقع نجوم مصرية متابعة أسعار البنزين أول بأول عبر شركة أرامكو من خلال من خلال موقعها الرسمي وعبر هذا الرابط، كما نصحت الشركة باستخدام الوقود المناسب للسيارة، لضمان عدم حدوث أي مشاكل بها.