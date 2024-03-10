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أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مارس 2024 والتي سيتم العمل بها بدايةً من الإثنين 11 مارس

سيد عطيه

قامت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسعار البنزين للشهر الحالي مارس 2024، والتي سيتم العمل بها بداية من يوم 11 مارس الجاري، وحتى اليوم العاشر من شهر أبريل القادم، هذا وتقوم الشركة السعودية أرامكو بمراجعة أسعار الوقود كل شهر في نفس هذا الموعد، لكي تتماشى مع الأسعار العالمية.

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مارس 2024 وتطبيق الأسعار بدايةً من الغد 11 مارس

أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر مارس 2024 وتطبيق الأسعار بدايةً من الغد 11 مارس

أسعار البنزين اليوم في السعودية

وعند مراجعة سعر البنزين كل شهر، إما أن يتم تثبيت الأسعار، أو يتم زيادتها أو تخفيضها، وذلك بحسب الآلية التي تتبعها الشركة لتحديد الأسعار، وفيما يلي ننشر لمتابعينا في موقع نجوم مصرية أسعار البنزين التي أقرتها شركة أرامكو لشهر مارس الحالي والتي تم تثبيتها وجاءت الأسعار وفق ما يلي.

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بنزين 91 2.18
بنزين 95 2.33
ديزل 1.15
الكيروسين 0.93
عاز البترول المسال 0.95

 

كما يمكنكم متابعة أسعار البنزين كل شهر من خلال الموقع الرسمي لشركة أرامكو من خلال هذا الرابط.

كما ناشدت أرامكو جميع قائدي السيارات باختيار البنزين المناسب للسيارة، وذلك تفادياً لحدوث أي مشكلات بالسيارة، وفي حالة عدم معرفة نوع البنزين الذي يناسب سيارتك، عليك بالرجوع إلى الوكيل والإستفسار عن نوع الوقود المناسب للسيارة.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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