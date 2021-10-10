عاجل| أرامكو تعلن أسعار البنزين بالسعودية شهر أكتوبر 2021 وبشري سارة للمواطنين

ارتفاع مكثف منذ قليل في محركات البحث حول إعلان شركة أرامكو لأسعار البنزين بالسعودية شهر أكتوبر 2021 وتبث بشري سارة للمواطنين بعدم رفع الأسعار لهذا الشهر، النبأ الذي انتظره الملايين ممن يترقبون الأسعار الجديدة للبنزين التي تعلن في الساعات الأخيرة من يوم العاشر من شهر أكتوبر ويتم تطبيقها في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، حتي يتم تعديل التسعيرة الجديدة يوم 10 نوفمبر 2021، لذا نبشر كافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بعدم رفع الأسعار هذا الشهر ويتم العمل وفقاً للأسعار التي نقدمها إليكم عبر هذا التقرير وفقا لما أعلنت عنه منذ لحظات الشركة المنوطة بعمليات التغيير والمراجعة شركة أرامكو السعودية.

أرامكو تعلن أسعار البنزين شهر أكتوبر 2021

في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين والمنتظر من المواطنين والمقيمين بدء العمل بها في صباح يوم الاثنين 11 أكتوبر وفقا لما تم إصداره منذ قليل من قبل الشركة المنوطة بعمليات المراجعة الدورية للبنزين كل شهر، حيث جاءت الأسعار بنفس آلية الأسعار القديمة للشهر الماضي كالتالي:

التسعيرة الجبرية المحددة لبنزين 91 كالتالي 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

سعر لتر البنزين 95 بقيمة 2.33 ريال سعودي لكل لتر.

سعر الديزل بلغ 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

التسعيرة الجديدة لغاز المسال 0.75 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين بلغ 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 91

يمتلك بنزين 91 نصيب الأسد من عمليات البحث من قبل الملايين داخل الأراضي السعودية وفقا للأهمية الكبيرة التي يمثلها هذه الفئة من فئات البنزين، حيث يمثل هذا النوع الأول لكافة المواطنين، حيث تستخدم معظم المركبات والسيارات في المملكة العربية السعودية بنزين 91، لهذا بشرت ارامكوا السعودية بعدم زيادة سعر لتر البنزين 91.

وصلنا إلى ختام موضوعنا هذا أرامكو تعلن أسعار البنزين بالسعودية شهر أكتوبر 2021.

