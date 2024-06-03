عاجل.. أرامكو السعودية تبدأ الاكتتاب رسميًا

بدأت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية الاكتتاب رسميًا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن المقرر أن ينتهي الاكتتاب يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو 2024م، في تمام الساعة 5 مساءًا بتوقيت السعودية.

بينما سيكون هناك إعلان عن تخصيص الأسهم بتاريخ 7 يونيو 2024م.

فيما سيرد أي مبالغ فائض للاكتتاب دون أي عمولات أو استقطاعات إلى حسابك الجاري في موعد أقصاه 11 يونيو 2024.

واكتتب بعشرة أسهم من أسهم الطرح، كحد أدنى، أو مضاعفاتها بناءً على السعر النهائي للاكتتاب.

ونطاق سعر الطرح سيكون بين 26,70 ريال سعودي و 29,00 ريال سعودي للسهم الواحد.

وسيشتمل طرح أسهم أرامكو السعودية على طرح عام ثانوي لـ مليار 1.545سهم (“أسهم الطرح”)، والتي تمثل 0.64% من أسهم الشركة المصدرة.

بينما يمكنك الاكتتاب عبر تطبيق الهاتف، أو منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو الخدمات المصرفية الهاتفية، أو أجهزة الصراف الآلي.