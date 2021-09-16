عاجل|شركة الرياضة السعودية تصدر بيانا بشأن المشكلات التقنية لبث المباريات

تعقيبا علي المشاكل التقنية والصعوبات الفنية التي يواجهه محبي ومتابعي دوري المحترفين السعودي والمسابقات الآسيوية أصدرت شركة الرياضة السعودية SSC بيانا بالاشتراك مع مجموعة قنوات شبكة MBC حول الصعوبات التقنية الحالية.

كانت شركة الرياضة السعودية SSC قد صرحت في بيانها أنها تسعي للوصول إلى افضل تقنية بث تلفزيوني لإرضاء المتابعين من الجماهير الرياضية منذ الحصول علي حقوق بث دوري المحترفين والمسابقات الآسيوية وأكدت الشركة أنها بالاتفاق مع مجموعة قنوات MBC تم إنشاء مجموعة قنوات SSC الفضائية لنقل التغطية الحية المباشرة لما يحدث في ملاعب الكرة السعودية والآسيوية باستخدام افضل الأساليب والتكنولوجيا المتاحة من خلال منصة Shahid شاهد وجهاز الاستقبال GOBX داخل النطاق الجغرافي للمملكة العربية السعودية.

وأضاف بيان الشركة علي تويتر أن المجموعة تابعت عن كثب وباهتمام بالغ كل ما يتعلق بالصعوبات التقنية ورصدها والعمل علي حلها وإصلاح بعض تلك المشاكل التقنية علي الفور.