عاجل|إعلان وظائف جديدة بهيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية 1443هـ
تهدف هيئة المحتوى المحلى والمشتريات وهى هيئة حكومية تعمل على رفع معدلات التنمية المحلية في جميع مجالات اقتصاد الوطن كما تعمل على زيادة التوطين في جميع المجالات للاكتفاء الذاتي من المجتمع السعودي والمحافظة على المستوى الاقتصادي والارتقاء به ليسمو ويجنى ثماره المواطن السعودي، ومن هذا المنطلق فقد أعلنت اليوم هيئة المحتوى المحلى والمشتريات الحكومية عن توافر عدد 5 وظائف لاستكمال الكوادر المطلوبة و يمكنكم التقديم على الرابط وظائف هيئة المحتوى المحلى والمشتريات وهى كالآتي :
|المسمى الوظيفي
|عدد سنين الخبرة
|المستوى المهني
|قطاع التوظيف
|نهاية التقديم
|مدير حسابات
|الخبرة من 6 إلى 8 سنوات
|إدارة
|الحسابات/الشئون المالية
|1443/01/25
|أخصائي أول محاسبة
|الخبرة من 4 إلى 6 سنوات
|متوسط الخبرة
|الحسابات/الشئون المالية
|1443/01/25
|مدير إدارة موازنة
|الخبرة من 10إلى 16 سنة
|إدارة عليا
|الحسابات/الشئون المالية
|1443/01/24
|أخصائي أول موارد بشرية وتوظيف
|الخبرة من 4 إلى 6 سنوات
|متوسط الخبرة
|الموارد البشرية / التوظيف
|1443/01/24
|أخصائي أول تطوير مواهب
|الخبرة من 4 إلى 6 سنوات
|متوسط الخبرة
|الموارد البشرية / التوظيف
|1443/01/23
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الشروط العامة للتقديم على الوظائف :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بها
- أن يكون حاصل على بكالوريوس أو أعلاه
- أن يستوفى عدد سنين الخبرة المطلوبة لكل وظيفة
- يتم إرفاق السيرة الذاتية على الرابط أعلاه مع إرفاق شهادة البكالوريوس معتمدة مع شهادات الخبرة إن وجدت
يتم مراجعة جميع الأوراق المقدمة وفى حالة القبول المبدأى يتم تحديد مقابلة لبدء العمل مع العلم أن الوظيفة بدوام كامل ولها مميزات التوظيف الحكومي