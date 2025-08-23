ظهور نجم سُهيل في سماء السعودية اليوم يُبَشر بقرب انتهاء الصيف

مع ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم ترقّبت أعين السعوديين في مناطق مختلفة لحظة ظهور نجم سُهيل في السماء الجنوبية الشرقية من المملكة وهو النجم الذي ينتظره الكثيرون من عام إلى آخر باعتباره علامة فارقة في التقويم الشعبي حيث يُبشّر بانكسار شدة الحر واقتراب اعتدال الأجواء بعد صيف لاهب تجاوزت خلاله درجات الحرارة حاجز الـ50 درجة مئوية في بعض المناطق.

قصة النجم تاريخيًا

نجم سُهيل أو Canopus هو ثاني ألمع نجم في السماء بعد الشعرى اليمانية، ويظهر في الجزيرة العربية عادة في أواخر شهر أغسطس من كل عام، وقد أولاه العرب القدماء مكانة خاصة فكانوا يسترشدون به في أسفارهم البحرية البرية كما ارتبط ظهوره بدورات الزراعة وتحديد مواعيد المواسم حتى صار رمزًا شعبيًا لانتقال الطقس من حر الصيف إلى نسمات الخريف اللطيفة.

دلالات ظهوره في الثقافة الشعبية

لا يقتصر ظهور نجم سُهيل على الجانب الفلكي فحسب بل يحمل قيمة ثقافية متوارثة فقد تناقل الناس عبر الأجيال أمثالاً وأشعارًا تذكر هذا النجم مثل القول الشهير “إذا طلع سُهيل برد الليل واعتدل النهار” ويظل حضوره في السماء بمثابة رسالة أمل بقدوم موسم أكثر لطف خاصة بعد موجات الحر الطويلة التي عاشتها المملكة هذا العام.

بشائر الطقس وأثره على الحياة اليومية

خبراء الأرصاد في السعودية أكدوا أن ظهور النجم لا يعني انخفاض الحرارة بشكل فوري لكنه مؤشر طبيعي على بداية تحوّل تدريجي في المناخ حيث تميل الأجواء شيئًا فشيئًا للاعتدال وتزداد برودة الليالي مقارنة بما سبق، هذا التغير ينتظره المزارعون والرحّل وحتى الأهالي لما له من تأثير مباشر على الزراعة والراعي وحتى على الأنشطة الاجتماعية واليومية.

لماذا كان ظهوره حديث السعوديين اليوم؟

رغم التطور العلمي والتقني في مجال الأرصاد يبقى لظهور سُهيل مكانة خاصة في وجدان المجتمع السعودي فهو جزء من الذاكرة الثقافية والتراثية التي تعكس العلاقة العميقة بين الإنسان والطبيعة لذلك تحوّل اليوم إلى حديث واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حيث شارك كثيرون صورًا وتعليقات احتفالية بطلوع النجم معتبرينه بداية العد التنازلي لنهاية الصيف القاسي.

هكذا يواصل نجم سُهيل رحلته السنوية في سماء المملكة مؤكدًا أن للكون إشاراته التي لم تفقد بريقها رغم كل ما وصلنا إليه من تقدم علمي ومع كل ظهور له يستعيد الناس شيئًا من طقوس الأجداد ويجدون فيه بشارة خير تحمل معها أملاً في أيام أكثر اعتدالًا وراحة.