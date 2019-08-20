أصبح ظهور نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية على بوابة القبول الموحد فورًا برقم الهوية هو الحدث الأبرز تلك الأيام في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع عن ظهور نتائج الترشيح الأولية للكليات العسكرية لجميع الطلاب والجامعيين الذين تقدموا خلال الشهور الماضية للالتحاق بوزارة الدفاع السعودية، ومن وقتها يتسائل المتقدمين عن ظهور نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية والإجراءات المطلوبة لاستكمال خطوات التقديم.

شددت وزارة الدفاع ممثلة في لجنة قبول الكليات العسكرية على ضرورة إلتزام المتقدمين من الطلبة والجامعيين بالتعليمات المتاحة عبر موقع بوابة القبول الموحد، والتى نوضحها لكم في هذا المقال.

ظهور نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية

بعد ظهور نتائج وزارة الدفاع السعودية على المرشح أسمائهم من طلاب الثانوية تعبئة الاستبيان الطبي، وكذلك تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وكتابة جميع البيانات المطلوبة، وحجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.

هذا وقد جاءت أهم التعليمات للطلبة الجامعيين بضرورة تعبئة الاستبيان الطبي، تحميل استمارة الالتحاق المبدئي وطباعتها وإضافة كافة البيانات المطلوبة، حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية، طباعة إحضار بطاقة المراجعة، ارتداء الزي الرياضي ليس عليه أي شعارات على أن يكون بنطلون أي لون وقميص لونه أخضر، مع ارتداء حذاء مناسب مفتوح وعدم ارتداء جوارب.

بالإضافة إلى كافة التعليمات المذكورة يجب الحرص على إحضار الهوية الوطنية، ولن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية وعلى رأسها الجوال.

رابط بوابة القبول الموحد

على الطلاب الذين قدموا في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية الدخول على رابط بوابة القبول الموحد ومتابعة التعليمات المطلوبة، أو التوجه إلى مكتب التسجيل في طريق الملك عبد العزيز بتجاه الجنوب في مبنى قيادة القوات البرية سابقا (الخلية) أمام سكن ضباط القوات المسلحة أمام فندق بريرا.

يتمنى موقعنا لجميع الطلاب من أبناء المملكة العربية السعودية التوفيق والنجاح ظهور نتائج القبول بوزارة الدفاع السعودية 1440 هجريًا، كما يساعد الطلاب في كافة إجراءات التقديم في حال مواجهتهم مشكلة ما أو الاستفسار عن إجراءات معينة.