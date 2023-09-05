أخبار السعودية

ظهور قرد بابون بالرياض يثير مخاوف السكان.. والحياة الفطرية توضح السبب

محمود سليم

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن فرقه الميدانية تعمل على معالجة ظهور قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، والذي أثار مخاوف السكان.

- صورة 1 - ظهور قرد بابون بالرياض يثير مخاوف السكان.. والحياة الفطرية توضح السبب

قرد بابون -مصدر الصورة: اليوتيوب

قد يهمك:

140 ترخيصًا بيئيًا خلال شهر.. الرياض في المتقدمة

تنبيه هام من السعودية لمواطنيها المقيمين في الكويت

وجود القرود في مدينة الرياض

أوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي لهذا الكائن البري، الأمر الذي يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

ضرورة الإبلاغ

وشدد المركز على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة بيع أو اقتناء للحيوانات الفطرية بدون ترخيص.
وكانت منصة “إكس” قد تداولت مقطع فيديو يظهر قرد بابون يعبث في أحد شوارع الرياض.

Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تعليق 1
  1. ياكريم يقول

    اشغلتونا في حساب المواطن ومن يكتب فيه حسبي الله عليك وجعلك في فقر ماتقوم منه

    الرد
تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات