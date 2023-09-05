ظهور قرد بابون بالرياض يثير مخاوف السكان.. والحياة الفطرية توضح السبب

قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إن فرقه الميدانية تعمل على معالجة ظهور قرد بابون بأحد أحياء مدينة الرياض، والذي أثار مخاوف السكان.

قرد بابون -مصدر الصورة: اليوتيوب

وجود القرود في مدينة الرياض

أوضح المركز أن وجود القرود في مدينة الرياض ناتج عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامي لهذا الكائن البري، الأمر الذي يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

القرود في الرياض ناتجة عن عمليات البيع والاقتناء غير النظامية، وجاري معالجتها بشكل عاجل.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/DRGGGQFL3h — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) September 5, 2023

ضرورة الإبلاغ

وشدد المركز على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة بيع أو اقتناء للحيوانات الفطرية بدون ترخيص.

وكانت منصة “إكس” قد تداولت مقطع فيديو يظهر قرد بابون يعبث في أحد شوارع الرياض.