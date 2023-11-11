“ظنوا أنه تمساح ضخم”.. اصطياد ثاني أضخم ثعبان في العالم

شهدت ولاية فلوريدا الأمريكية اصطياد ثاني أضخم ثعبان في العالم، والذي يبلغ وزنه 100 كيلو جرام، بعدما ظن الصيادون أنه تمساح ضخم.

اصطياد ثاني أضخم ثعبان في العالم المصدر/ منصة x

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أن الثعبان الذي تم اصطياده بولاية فلوريدا يعد ثاني أضخم ثعبان في الولاية وفي العالم.

وأكد مايك إلفينباين، الناشط في مجال الحفاظ على البيئة في ولاية فلوريدا، عن أن عملية اصطياد هذا الثعبان الضخم تمت في متنزه “بيج سايبرس الوطني” بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام.

وكشف عن أن رأس هذا الثعبان بحجم كرة قدم، مشبرًا إلى كبر حجم هذا الثعبان الأناكوندا.

تفاصيل اصطياد ثاني أكبر ثعبان في العالم

جاءت تفاصيل اصطياد ثاني أكبر ثعبان في العالم، حيث كشفت “نيويورك بوست” عن أن مايك إلفينباين ذهب مع إبنه كول، بالإضافة إلى 3 صيادين محترفين، من أجل البحث عن صيد ثعابين البورمية، والتي يكثر تواجدها في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مايك في تصريحاته الصحيفة الأمريكية، إلى أن الثعبان ظهر كبيرًا جدًا في البداية، حتى أنهم اعتقدوا أنه تمساح كبير وضخم، مؤكدًا على أنه صادف هذا الثعبان الكبير في طريقهم.

وشدد إلفينباين في تصريحاته على أن عملية اصطياد هذا الثعبان الكبير استغرقت وقتًا طويلًا للغاية، حيث احتاجت لخمسة أشخاص حتى تمكنوا من السيطرة عليه.

وأكمل: “قمت بحمله من رأسه، بينما أمسكه إبني من ذيله، فيما اجتمع 3 رجال آخرون لحمله من المنتصف”.

وتابع متعجبًا: “بالرغم من جلوسنا جميعا فوقه إلا أنه استطاع رفع جسده عن الأرض وواصل حركته، لذلك كان الأمر جنونيا”.

وأختتم مايك تصريحاته مؤكدًا على أنه لم يمسك بالثعبان ليرضي غرور الصيادين، بل من أحل المساعدة في مكافحة ما يسمى بـ “طاعون الثعابين” الذي يتسبب بأضرار جسيمة للطيور والقوارض، ويخفض من نمو الأشجار الجديدة بنسبة تصل إلى 92%.

فيما أكدت منظمة الحفاظ على البيئة في جنوب غرب فلوريدا، أن طول الثعبان البورمي الذي تم العثور عليه من قبل مايك وشركاؤه يبلغ نحو 5 أمتار، فيما يزن نحو 100 كيلوغرام.

الجدير بالذكر أن أكبر ثعبان بورمي تم اصطياده في الولاية نفسها بلغ طوله 5.7 متر، في عملية تمت الصيف الماضي في محمية “بيغ سايبرس” Big Cypress الوطنية.