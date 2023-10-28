طيران ناس يربط الرياض والمنامة بسبع رِحْلات أسبوعيًا ابتداء من 15 نوفمبر 2023

أعلن طيران ناس، عن إطلاق رحلات يومية مباشرة بين مدينة الرياض والبحرين إبتداء من 15 نوفمبر 2023، وتنطلق هذه الرحلات من وإلى الوجهتين بشكل يومي بواقع 7 رحلات أسبوعيا تنطلق بين الرياض ومطار البحرين الدولي.

المصدر الموقع الرسمي لطيران ناس على منصة اكس بتصرف ايمن اسماعيل موقع نجوم مصرية

طيران ناس يعزز استراتيجية النمو السريع في السعودية والبحرين

طيران ناس أطلق في العام الماضي استراتيجية للنمو السريع متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تهدف إلى جذب 100 مليون سائح سنويا و300 مليون مسافر بحلول عام 2030 وربط المملكة مع 250 وجهة دولية، وتأتي هذه الإضافة الجديدة لتعزيز قائمة وجهات طيران ناس الدولية، وتعزيز لعدد الوجهات الإقليمية المرتبطة برحلات يوميا مع المملكة العربية السعودية مثل القاهرة ودبي والدوحة وعمان.

طيران ناس يفتح آفاقا جديدة للسياحة بين السعودية والبحرين

طيران ناس يربط أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية وتأتي هذه الرحلات المباشرة الجديدة بين المملكة والبحرين بعد مذكرة تفاهم أبرمت مؤخرا للترويج للبلدين إقليميا ودوليا كوجهة سياحية واحدة، وذلك لتعزيز زخم نمو القطاع السياحي لدى البلدين، ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.

جانب من مشاركتنا كناقل جوي رسمي لفعالية أغلى بلد في الرياض بالتعاون مع @saudimomrah

😍🙏🇸🇦#طيران_ناس✈️ pic.twitter.com/ELAOa0lFuE — flynas طيران ناس (@flynas) October 22, 2023

طيران ناس يتوج بالعديد من الجوائز الدولية

وتوج طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية ومنها جائزة سكاي تراكس العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي، كما يعد طيران ناس رابع أفضل طيران اقتصادي في العالم.

وختامًا: قدمنا في هذا المقال إعلان طيران ناس عن الوجهات الجديدة امتثالًا لإستراتيجية النمو والتوسع التي تنتهجها المملكة لتحقيق روية المملكة 2030.