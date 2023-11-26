طيران ناس أول طيران سعودي وأول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط ينضم إلى منظمة السياحة العالمية

في إنجازٍ جديد يضاف إلى سجل الإنجازات السعودية في مجال السياحة، أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن انضمامه إلى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) كعضو منتسب.

الإنجاز التاريخي:

يعد انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية إنجازاً تاريخياً، حيث أنه أول طيران سعودي وأول طيران اقتصادي في الشرق الأوسط يتم قبوله في المنظمة.

وتأسست منظمة السياحة العالمية عام 1975، وهي الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز السياحة المستدامة ومسؤولة عن وضع السياسات ووضع المعايير وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء.

أهمية الانضمام:

سيوفر انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية العديد من الفوائد للشركة، منها:

الوصول إلى شبكة واسعة من المنظمات والهيئات السياحية العالمية، مما سيساعد الشركة على تعزيز تعاونها مع هذه المنظمات وتبادل الخبرات معها.

الاطلاع على أحدث المستجدات والاتجاهات في قطاع السياحة العالمية، مما سيساعد الشركة على تطوير خدماتها ومنتجاتها لتلبية احتياجات المسافرين.

المشاركة في المؤتمرات والفعاليات السياحية العالمية، مما سيساعد الشركة على الترويج لخدماتها ومنتجاتها في الأسواق العالمية.

الأثر على السياحة السعودية:

سيساهم انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية رائدة في العالم، حيث سيساعد هذا الانضمام في جذب المزيد من السياح إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز السياحة المستدامة في البلاد.

الخلاصة:

يمثل انضمام طيران ناس إلى منظمة السياحة العالمية خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو تحقيق أهدافها في مجال السياحة، كما أنه إنجاز يعكس مكانة طيران ناس كشركة رائدة في مجال السياحة في المملكة العربية السعودية والمنطقة.